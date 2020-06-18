Гидрометцентр предупредил москвичей о 32-градусной жаре

Москва, 18 июня. Сегодня в Москве ожидается жара. Температура воздуха в столице поднимется до 32 градусов, а в Подмосковье ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Отмечается, что в ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до 16 градусов, а в регионе до 13. При этом днем возможны резкие порывы южного и юго-восточного ветра, которые будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт.с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о грядущих погодных аномалиях на Урале и в некоторых районах Сибири. Специалист отметил, что антициклон, который определяет жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, как обычно, а на запад. Его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, и уже в субботу она сместится на запад.