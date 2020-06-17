В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Москва, 17 июня. Температура воздуха превысила рекордные показатели 1892 года в Москве. Воздух в столице прогрелся до плюс 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше рекорда, установленного 128 лет назад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса — 31,4 градуса», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что рекордные показатели были зафиксированы станцией Росгидромета на ВДНХ. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что несмотря на рекорд, 17 июня нельзя считать самым жарким днем в Москве.