В Москве проведут общегородское тестирование системы дистанционного голосования

Москва, 17 июня. Открытое общегородское тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет с 18 по 19 июня в Москве. Об этом сообщили в общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице.

В сообщении отмечается, что в тестировании программного обеспечения смогут принять участие жители столицы, которые зарегистрировались для участия в электронном голосовании по конституционным поправкам.

В ходе тестирования системы горожанам предложат ответить на вопрос: «Что сейчас важнее для Москвы — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений». Пробное голосование проведут на специальной цифровой платформе с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня.

За ходом голосования будут следить члены Общественной палаты Москвы, Мосгоризбирком, Департамент информационных технологий столицы и другие специалисты.