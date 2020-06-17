Семилетний ребенок ударил ножом отца, избивавшего мать в Подмосковье

Москва, 17 июня. Первоклассник ранил отца ножом, защищая свою мать от избиения в Подмосковье. Выпивший отец семейства набросился с кулаками на свою супругу. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Дмитровском городском округе. 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать и душить свою 37-летнюю жену. Женщина стала звать на помощь и на ее крики прибежал семилетний сын, передает РИАМО.

«Чтобы защитить мать, мальчик нанес отцу проникающее ножевое ранение спины», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в медучреждение. Супруга пострадавшего рассказала, что у них с мужем часто возникали конфликты на почве его злоупотребления алкоголем.

В настоящее время полицейские устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.