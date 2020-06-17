Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за аномальной жары

Москва, 17 июня. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильной жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении.

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 21.00. Температура воздуха в столице может достигнуть отметки в плюс 32 градуса. В Московской области предупреждение продлится до 16.00 18 июня, передает РИАМО.

Накануне синоптики сообщали, что в среду в Москве днем температура воздуха может превысить 30 градусов тепла, что может побить рекорд 1892 года.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к воскресенью в столицу придет резкое похолодание. Температура воздуха упадет сразу на 8−10 градусов. Резкий перепад температуры связан с перемещением холодного фронта, передает «Ридус».