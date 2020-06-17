Самое долгожданное событие в Москве после карантина — открылись летние кафе

В Москве открылись летние кафе, которые немедленно заполонили москвичи после длительного карантина. Ранее эти заведения могли работать только навынос или на доставку. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил несколько открывшихся веранд и поговорил с персоналом и посетителями.

В «Вареничной» на Театральной площади всем посетителям при входе на веранду проверяют температуру специальным аппаратом, выдают антибактериальные салфетки перед приемом пищи, а после обрабатывают столы и стулья. Весь персонал носит защитные маски и перчатки в цвет своей униформы. Войти внутрь заведения пока что нельзя, так что посетителям приходится оставаться на свежем воздухе.

«Открылись мы только сегодня, про новые требования нам давно уже сказали. Перед тем как посадить гостей, столик мы обрабатываем, потом еще раз, как гости уйдут. Перед входом проверяем температуру, конечно же, и сами выходим только в маске и перчатках», — объяснила одна из официанток кафе.

А вот в кафе-магазине «Джаганнат» на улице Кузнецкий Мост посетителей пускают на веранду без проверки температуры и средств защиты.

«У нас не проверили температуру, просто дали меню, и все, хотя официант был в маске и перчатках», — рассказывает Надежда, одна из посетительниц кафе, сидящая на веранде.

Некоторые кафе и вовсе игнорируют меры предосторожности.

В баре Sean O'Neill Pub рядом с «Джаганнат» собралось много людей, которые заняли лавочки и бочки рядом с пабом, при этом игнорируя положенную дистанцию. Официанты это грубое нарушение стараются не замечать, разнося посетителям стаканы холодного алкоголя.

У центрального рынка Рождественского бульвара тоже открылась летняя веранда. Хотя на каждом столике написано предупреждение о дистанции, многие посетители спокойно сидят рядом друг с другом. После гостей столики не обрабатываются, посетители сидят без перчаток и масок. Поток людей и соблюдение правил никто не контролирует.

Ресторан «Ткемали» на Пушечной улице соблюдает все меры предосторожности. Официанты работают в специальных масках и перчатках, гостям проверяют температуру и дают обработать руки антисептиком. После каждого гостя проводится обработка столика и стульев.

Основным условием начала работы летних кафе и ресторанов стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции — столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Как ранее отмечал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего в столице откроется около 3 тысяч летних кафе.