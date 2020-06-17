В Москве за сутки выявили 1065 новых случаев коронавируса

Москва, 17 июня. Медики за прошедшие сутки выявили 1065 новых случаев коронавируса в Москве. С начала пандемии в столице выявлено 205 745 случаев опасной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи коронавирусной инфекции также были выявлены в Московской области — 680 за сутки.

Заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки в столице поправился 2271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 128 385.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 7478 летальных исходов, поправились 304 342 человека.

Ранее сообщалось, что в Приморье выявил за сутки 104 новых случая COVID-19. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 3169. За истекшие 24 часа 74 пациента успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений региона, передает «Дейта».