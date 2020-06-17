В Москве выздоровел еще 2271 пациент с коронавирусом

Москва, 17 июня. Врачи вылечили еще 2271 пациента с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что число выздоровевших пациентов в Москве продолжает увеличиваться.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 385 человек», — заявила Ракова.

Она напомнила, что для повреждения отсутствия опасной инфекции у человека, врачи проводят дополнительные исследования. При выписке из медучреждения все пациенты получают необходимые рекомендации от врачей, передает РИАМО.

Поправившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы крови. Донором может стать любой москвич в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также пациенты могут стать социальными волонтерами и оказывать помощь тем, кто проходит лечение дома.

Напомним, что в столице приступили к очередному этапу снятия ограничительных мер. С 9 июня перестали действовать режим самоизоляции, пропускной режим и отменен график прогулок. С 16 июня возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, открылись библиотеки, музеи и зоопарки.