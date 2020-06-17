Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Москва, 17 июня. Москву в ближайшее воскресенье ожидает резкое похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8–10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18–23 градуса. После 27–31 градуса — это понижение ощутимое», — уточнил он.

По словам синоптика, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта. Кроме того, уже в субботу начнутся заметные предфронтальные дожди.

В Гидрометцентре также рассказали о температуре на ближайшие дни: в среду, 17 июня, днем в столице ожидается 29–31 градус тепла, в четверг и пятницу — 27–29 градусов, в субботу — 24–29, в воскресенье — 18–23 градуса, а в понедельник — 17–22.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 17 июня в Москве могут зафиксировать температурный рекорд. Метеорологи прогнозировали, что среда текущей недели может стать самым жарким днем летнего периода.