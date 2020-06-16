Мобильное приложение «Парковки Москвы» позволит горожанам обжаловать штрафы

Москва, 16 июня. Функция обжалования штрафов появится в мобильном приложении «Парковки Москвы» после его обновления. Отмечается, что пользователям также будет доступна опция поиска парковочных мест для инвалидов. Об этом сообщил генеральный директор ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

«Запуск нового функционала по оценке разработчиков приложения запланирован на август 2020 года», — заявил Гривняк.

Специалисты стараются учитывать пожелания всех пользователей приложения при разработке и добавлении новых функций.

«В частности, для юридических лиц появится специальный личный кабинет, к которому можно будет привязать автомобили компании и управлять оплатой парковки каждого из них», — отметил Гривняк.

Владельцы компаний смогут создать корпоративный парковочный счет и ввести индивидуальные настройки. Это позволит отлеживать оплату парковки и ее продолжительность, передает «Вечерняя Москва».

В начале текущего года в приложении «Парковки Москвы» появилась возможность оплачивать эвакуацию автомобиля. Приложение также позволяет исправить некорректную парковочную сессию или продлить срок действия уже завершившейся парковки.