В Москве оставшиеся ограничения по COVID-19 снимут не раньше середины июля

Москва, 16 июня. Оставшиеся ограничения по коронавирусу будут сняты в Москве не раньше середины июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания.

«Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас»,— заявил Собянин.

С 16 июня в Москве приступили к реализации второго этапа снятия ограничений. Стоматологическим клиникам разрешили оказывать плановую помощь, открылись летние веранды ресторанов и кафе. Также свою работу возобновили библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Горожанам разрешили посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Планируется, что с 23 июня в Москве откроются фитнес-клубы, а также будут сняты ограничения с детских садов и учреждений социальной защиты. Масочный режим продолжает действовать. Остаются закрытыми театры и кинотеатры.

Ранее сообщалось, что врачи за минувшие сутки выявили 1416 случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 208 680.