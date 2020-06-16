Синоптики спрогнозировали в среду рекордную за 128 лет жару в Москве

Москва, 16 июня. Температурный рекорд могут зафиксировать синоптики в Москве 17 июня. Метеорологи говорят, что среда на текущей неделе может стать самым жарким днем летнего периода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ожидается, что 17 июня столбики термометров в столице будут фиксировать до плюс 32 градусов. Если показания достигнут этой отметки, то высока вероятность повтора рекорда 1892 года. 128 лет назад воздух прогрелся в столице до рекордных плюс 30,8 градуса, передает «Вечерняя Москва».

Специалист напомнил, что такая аномальная жара опасна и неблагоприятна для человеческого организма. Высокие температуры могут привести к усталости, тепловым судорогам и солнечному удару.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. Температура воздуха в столице выросла до плюс 31 градуса, что на 5-7 градусов выше нормы, передает РИАМО.