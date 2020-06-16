Медики рассказали жителям Подмосковья, как уберечь детей от укусов клещей

Москва, 16 июня. Специалисты рассказали жителям Московской области, как обезопасить себя и детей от укусов клещей. Они напомнили, что клещи обитают не только в лесу, но и в городских парках.

Главный внештатный педиатр Подмосковья, главврач областного КДЦ для детей Нисо Одинаева рассказала, что укус клеща практически не ощутим, потому что его слюна дает обезболивающий эффект.

«В отличие от комаров и слепней укус клеща практически не ощутим. Но именно с его слюной в организм человека попадает вирус», — отметила она.

Специалист советует закрывать большую часть поверхности тела одеждой, в особенности ноги. Это поможет избежать укуса. Кроме того, во время прогулок на природе лучше всего носить светлую одежду, которая плотно прилегает к телу. На белой ткани обнаружить клеща будет гораздо проще. В лесу она советует заправлять брюки в носки, а также покрывать голову косынкой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медик также предостерегла горожан от самостоятельного удаления клещей, данную процедуру лучше доверить специалистам. Однако, если другого выхода нет, важно придерживаться определенных правил. Так, клеща лучше всего захватывать ближе к голове. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, необходимо вывернуть его тело вокруг оси и извлечь.

Место укуса нужно продезинфицировать. Если на коже осталась черная точка, то ее надо обработать йодом. После извлечения клеща обязательно нужно вымыть руки с мылом.