Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Москве

Москва, 16 июня. Штормовое предупреждение объявлено в столице из-за аномальной жары. В ближайшие часы столбики термометров в Москве будут фиксировать до плюс 31 градуса. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что на этой неделе жители столицы еще не раз услышат подобные предупреждения.

Ранее представители Росгидромета сообщили, что аномальная жара установится на большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня. Показатели температуры будут на 5-7 градусов превышать норму.