Власти проведут эксперимент по снижению стоимости проезда на одной ветке метро в Москве

Москва, 16 июня. Проект по снижению стоимости проезда в утренние часы на одной из веток столичного метрополитена планируют запустить в сентябре этого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра пояснил, что основной целью данной инициативы является перераспределение пассажиропотока и снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру города. Если реализация проекта принесет положительные результаты, то подобные меры могут применить и на других линях метро, передает телеканал «МИР24».

Реализацию проекта одобрил столичный градоначальник Сергей Собянин. В настоящее время специалисты занимаются проработкой технических деталей. Ликсутов подчеркнул, что снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру будет способствовать увеличению социального дистанцирования в транспорте.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в московском общественном транспорте не зарегистрировано ни одного случая вспышки коронавируса. Это объясняется хорошей организацией его работы, а также регулярной дезинфекцией, передает РИАМО.