Работодателям предложили сдвинуть часы начала рабочего дня в Москве

Москва, 16 июня. Столичным работодателям предложили изменить режим работы сотрудников, чтобы снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Так, власти посоветовали расширить временной интервал начала рабочего дня с 06.00-07.00 до 12.00. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов пояснил, что если работодатели пойдут на такие меры, то заметно снизится нагрузка на транспортную инфраструктуру столицы, а соблюдать социальную дистанцию в транспорте станет значительно проще.

Заммэра также рассказал, что руководство города готовится запустить в сентябре пилотный проект по снижению стоимости проезда на одной линии метро в утренние часы. Он подчеркнул, что если в результате таких мер удастся перераспределить нагрузку, то подобную практику могут распространить на ряд других сильно загруженных перегонов, передает «Парламентская газета».

Он также рассказал о предложениях по изменениям транспортной системы в городе, которые поступают от москвичей.