В Москве за сутки выявили 1416 новых случаев коронавируса

Москва, 16 июня. Врачи за минувшие сутки выявили еще 1416 случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 208 680. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении также отмечается, что новые случаи опасной инфекции были отмечены в Московской области — 694 за истекшие 24 часа. За прошедшие сутки в столице успешно побороли опасное заболевание 2874 пациента. Всего с начала пандемии поправились и были выписаны из медицинских учреждений 126 114 человек. Жертвами коронавируса за все время стали 3386 человек, передает РИАМО.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 545 458 случаев опасной инфекции в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 7248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.

Ранее сообщалось, что специалисты министерства обороны РФ совместно с сотрудниками НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи завершают подготовку к испытаниям первой отечественной вакцины от коронавируса, передает «Дейта».