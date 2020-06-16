В Москве стартовал очередной этап снятия ограничений по коронавирусу

Москва, 16 июня. Очередной этап снятия ограничительных мер по коронавирусу стартовал в Москве. Теперь горожане снова могут посещать музеи, выставки и зоопарки. Кроме того, с сегодняшнего дня открываются летние веранды в кафе.

Столица возвращается в привычный ритм жизни. Несмотря на значительные ослабления ограничительных мер, в Москве сохраняется масочный режим, а также обязательные требования по соблюдению социальной дистанции. Стоит отметить, что горожане забронировали столики на летних верандах кафе на неделю вперед. По имеющейся информации, порядка трех тысяч заведений получили разрешение на монтаж в столичной мэрии.

Подчеркивается, что ресторанам необходимо соблюсти 23 условия, чтобы получить разрешение на возобновление работы. Так, официанты должны носить средства индивидуальной защиты, а столики должны быть расположены на расстоянии социальной дистанции в полтора метра. Посетителям должны измерять температуру на входе, а уборка помещений должна проводиться каждые два часа. Для дезинфекции террас будут использованы бактерицидные лампы.

«Протираем меню, посадочные места, столы, все антисептиком», — рассказал бармен Денис Коншин.

Подчеркивается, что Москва перейдет к третьему этапу снятия ограничительных мер уже с 23 июня. У горожан появится возможность занимать столики внутри кафе и ресторанов.

Также первых посетителей уже принимают столичные зоопарки. Московский зоопарк, который был закрыт из-за пандемии с 17 марта, возобновил свою работу.