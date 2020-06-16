Москвичам пообещали жару до 30 градусов во вторник

Москва, 16 июня. Столбики термометров будут фиксировать до плюс 30 градусов в Москве и области 16 июня. В столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, 16 июня Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона, поэтому в регионе установится жаркая погода.

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 28-30 градусов, по области – плюс 25-30 градусов», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 40%, передает РИАМО.

Геомагнитный фон во вторник прогнозируется преимущественно спокойный.

Ранее синоптики сообщали, что на текущей неделе в столице установится аномально жаркая погода. Кратковременные дожди ожидаются во второй половине рабочей недели, однако прохлады они не принесут, передает «Ридус».