Установлена личность стрелка в Москве

Москва, 15 июня. Правоохранители установили личность мужчины, который стрелял по сотрудникам ДПС. Им оказался прохожий, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем на Ленинском проспекте, 156. Двое сотрудников ДПС остановили автомобиль Hyundai службы такси за нарушение ПДД.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, проходящий мимо мужчина, предположительно, выстрелил в полицейских из травматического оружия. Сотрудники ДПС получили ранения и открыли огонь из табельного оружия.

Злоумышленника задержали, на месте ЧП работают следственные органы, территория оцеплена. Пострадавших госпитализировали, выясняются обстоятельства происшествия.