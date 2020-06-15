Появились подробности перестрелки на Ленинском проспекте в Москве

Москва, 15 июня. Одного сотрудника ДПС и нападавшего после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве госпитализируют, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Перестрелка произошла днем 15 июня. Сотрудники ГИБДД остановили водителя Hyundai за нарушение правил дорожного движения. Причина, по которой мужчина открыл огонь, неизвестна.

Один из полицейских был ранен и находится в тяжелом состоянии. Второй сотрудник ДПС получил медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее было опубликовано видео после перестрелки на Ленинском проспекте.