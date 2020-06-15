Волонтеры напомнили жителям Подмосковья о голосовании 1 июля

Москва, 15 июня. Волонтеры раздали маски с надписью «Иду на поправку» жителям Московской области. Они напомнят о дне голосования о поправках в Конституцию.

Первую акцию по раздаче масок провели в День России. В соцсетях жители региона Подмосковья поделились фото в маске.

По словам депутата Мособлдумы Олега Рожнова, Россия «идет на поправку» и будет голосовать за поправки. Акцию поддержала еще один депутат областной думы Линара Самединова.

Спортсмен и депутат Олег Жолобов напомнил, что 1 июля будет историческим днем для всей страны.

«Отдавая свой голос, вы становитесь не очевидцем, вы выбираете будущее своих детей», — сказал Жолобов, его слова передает телеканал «360».

Изменения в Конституцию страны вступят в силу только после референдума. И в том случае, если их поддержит большинство россиян.

Голосование планировали провести 22 апреля, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией перенесли на поздний срок.

Президент РФ Владимир Путин считает, что поправки являются шагом к демократизации общества. В них множество пунктов касается социальной поддержки и гарантий для граждан, в том числе индексация пенсий и МРОТ.