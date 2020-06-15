Воробьев сообщил, когда в Подмосковье откроются детские лагеря

Москва, 15 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что оздоровительная кампания начнется не раньше 1 июля.

Глава Подмосковья добавил, что для открытия детских лагерей нужно разрешение Роспотребнадзора. По словам Воробьева, сейчас формируется список организаций для отдыха.

Бюджетных путевок в 2020 году, скорее всего, не будет, отметил он. Важно, чтобы в детских лагерях соблюдались правила безопасности, пишет РИАМО.

Ранее Воробьев сравнил защитную медицинскую маску с носовым платком, который должен быть у каждого человека. Он отметил, что теперь маска станет частью жизни жителей региона.