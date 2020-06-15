Собянин рассказал, какие соцобъекты откроют 16 июня

Москва, 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о готовности города перейти к новому этапу снятия ограничений по COVID-19 с 16 июня.

Он пояснил, что в последнее время врачи фиксируют снижение заболеваемости. В связи с этим со вторника могут открыть летние площадки кафе и ресторанов.

Заработают стоматологии, библиотеки, офисы по сделкам с недвижимостью, службы проката транспорта, рекламные агентства. По словам Собянина, откроются музеи и зоопарки. Разрешено посещать спортивные мероприятия при заполняемости трибун не более чем на 10%.

По последним данным, в Москве получают лечение от коронавируса 8,5 тыс. человек. Также снизилось число госпитализаций. При этом количество выздоровевших от COVID-19 москвичей превысило 123 тыс. За последние сутки в Москве выявили коронавирус у 1359 человек.

С 15 июня в российской столице стартовала акция «Спасибо врачам», в рамках которой горожане могут оставить свои пожелания и слова благодарности возле установленных в городе тематических арт-объектов.