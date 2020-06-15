Парки Москвы подготовили новые онлайн-лекции

Москва, 15 июня. Парки Москвы подготовили онлайн-программу с развлекательным и образовательным контентом, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

С 15 по 21 июня на сайтах столичных парков и на страницах в соцсетях пройдут онлайн-мероприятия. Сотрудники Измайловского парка научат горожан созданию короткометражек, отмечает РИАМО.

Перовский парк запускает программу для развития детей от трех лет. А «Музеон» научит кататься на роликовых коньках. Новую программу представят «Эрмитаж», «Северное Тушино» и «Сокольники» и другие популярные столичные парки, пишет издание «Вечерняя Москва».

Горожанам рекомендуется при прогулке по парку надевать средства индивидуальной защиты. В связи с аномальной жарой в Москве эксперты просят жителей города менять маску каждые полчаса. При намокании маска больше не защищает органы дыхания от проникновения вирусов.