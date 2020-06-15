Москвичи смогут поблагодарить медиков в рамках акции «Спасибо врачам»

Москва, 15 июня. Акция «Спасибо врачам» стартовала в Москве и продлится до 21 июня. Горожане могут поблагодарить медиков.

В столице разметили арт-объекты, на которых можно оставить пожелания врачам и медперсоналу, пишет РИАМО. Москвичи могут сфотографироваться на фоне сердца и зеркала с фигурами врачей и опубликовать фото в соцсетях.

Трансляция пожеланий ведется на трех столичных медифасадах — Центральном телеграфе, кинотеатре «Октябрь», Доме книги, пишет издание «Вечерняя Москва».

Власти России неоднократно отмечали, что благодаря самоотверженности и круглосуточной работе медиков удалось избежать эпидемиологического кризиса. Ситуация с коронавирусом в стране постепенно нормализуется, в регионах снимают ограничения.