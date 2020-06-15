Коронавирус за сутки выявили у более 1300 москвичей

Москва, 15 июня. Коронавирус выявили у 1359 москвичей за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии в столице зафиксировано 207 264 случая коронавируса. Как отмечает штаб, почти половина новых пациентов с коронавирусом — это люди младше 45 лет.

Среди них много молодежи. Всего в Москве вылечились от COVID-19 более 123 тысяч человек.

Столичные власти настоятельно рекомендуют заботиться о своем здоровье и при выходе на улицу использовать маски с перчатками. Маска является барьером на пути распространения вируса.