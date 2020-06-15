Три миллиона тестов на коронавирус провели в Москве

Москва, 15 июня. Три миллиона ПЦР-тестов (полимеразной цепной реакции) сделали в столице, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице наращивают объемы тестирования для безопасности жителей. По словам Раковой, тест берут у людей с признаками ОРВИ, а также пациенты с пневмонией.

Для врачей и медработников, сотрудников транспортной системы, правоохранителей и работников ЖКХ организовали отдельный скрининг, пишет РИАМО. Всего в России провели более 15 млн тестов на вирус.

Москва и Подмосковье стоят на первых строчках в десятке регионов с наибольшим числом заболевших. При этом ситуация в столичном регионе улучшается. Власти ввели первый этап снятия ограничений.