Воробьев сравнил защитную маску с носовым платком и галстуком

Москва, 15 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защитные маски могут статью частью повседневной жизни.

Маска должна быть, как носовой платок, галстук или салфетка всегда под рукой, уверен глава региона. Он напомнил о других странах, где защитные средства использовали еще до эпидемии коронавируса.

По словам Воробьева, есть люди, которые уверены в своем здоровье. Он подчеркнул, что с маской выход на улицу намного безопаснее.

Разумеется, жителям региона еще необходимо часто мыть руки. Не забывать мыть лицо и дезинфицировать гаджеты, пишет РИАМО.