Мужчина и двое подростков погибли в ДТП в районе Орехово-Зуево

Москва, 15 июня. Серьезная авария с участием двух легковых автомобилей произошло в Московской области, погибли три человека, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в ночь на 15 июня в районе Орехово-Зуево. На участке после аварии установили ограничения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых произошла страшная авария. Погибшими оказались мужчина и двое юношей 16 лет, пишет РИАМО.

Ранее страшное ДТП произошло в Оренбургской области, где водитель иномарки врезался в бетонную опору и скончался от полученных травм. Еще один трагический случай произошел в том же регионе с мотоциклистом.