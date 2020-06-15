Более 123 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

Москва, 15 июня. Столичные врачи вылечили от коронавируса более 123 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

За последние сутки в Москве выздоровели 1549 человек, общее количество выздоровевших с начала эпидемии COVID-19 составило 123 240 человек. Ракова пригласила переболевших коронавирусом горожан сдать плазму крови.

Плазма одного человека, содержащая антитела к вирусу, поможет в лечении двух тяжелобольных пациентов. Этот способ на сегодняшний день является самым эффективным.

По последним данным, число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 15 млн. В ВОЗ оценили такой объем исследований, отметив, что он достаточный для отслеживания ситуации.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости носить защитные средства. Эксперты говорят, что маски должны стать частью повседневной жизни.