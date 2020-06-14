Пара занялась сексом посреди площади в Москве

Москва, 14 июня. Молодой человек и девушка устроили шоу для прохожих, занимаясь сексом у всех на виду. Парочку сняли в центре Москвы.

Видео скандального случая появилось в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как голые девушка и юноша лежат на асфальте. Вокруг них собрались любопытные и начали снимать происходящее на телефон.

Инцидент произошел на Хохловской площади, где часто собирается молодежь. По виду девушки можно сказать, что она неформалка — в ушах тоннели, на шее украшение с шипами. На спине у юноши большая татуировка.

Видно, что молодые люди совсем не стесняются своей наготы. Нарушителям грозит административное наказание за мелкое хулиганство. Неуважение к обществу, появление на публике голым регулируется статьей 20.1 КоАП.