Донорам плазмы в Москве сделают подарки к Всемирному дню донора

Москва, 14 июня. Жители Москвы, ставшие донорами плазмы, получат подарки в честь Дня донора, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Плазма крови переболевших COVID-19 пациентов может использоваться для лечения тяжелых больных. 14 июня всем донорам плазмы вручат набор с антисептиками, масками, почетными значками.

По словам Раковой, московские дети нарисовали рисунки для доноров. Они поблагодарили добровольцев за их желание помочь другим людям.

Международный день донора появился в 2005 году для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам донорства. Сдать кровь могут граждане от 18 до 55 лет без хронических недугов. Окончательное решение о донорстве крови принимает врач-трансфузиолог.