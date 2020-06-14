Коронавирус за сутки выявили у 717 жителей Подмосковья

Москва, 14 июня. Коронавирус за сутки выявили у 717 человек в Подмосковье, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

В Московской области с начала эпидемии зафиксировали 49 353 случая коронавируса. За последние сутки выздоровели 839 человек. Общее количество выздоровевших в регионе достигло 16 573 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при снижении показателя заболеваемости регион перейдет к новому этапу снятия ограничений. Однако это станет возможным, если жители Подмосковья будут следовать правилам Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что голландские ученые назвали витамин, которого нет в организме заболевших COVID-19. У таких больных не хватало витамина К, который содержится в брокколи, шпинате, чернике.