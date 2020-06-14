Цены на маски в магазинах Москвы и Подмосковья не снижаются, несмотря на реакцию ФАС

Самый востребованный товар в условиях пандемии — это маски, которые подорожали с полутора-трех рублей за штуку до 150-300 рублей, то есть в 100 раз. Несмотря на такой рост цен, с марта по апрель средства индивидуальной защиты (СИЗ) были в дефиците. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел о необоснованном завышении цен в России на медицинские маски.

К концу самоизоляции дефицит исчез, сегодня маски можно встретить в любом магазине, ларьке и даже на рынке, однако их стоимость не снижается. Корреспондент Федерального агентства новостей прошел по торговым точкам Москвы и Подмосковья, выяснив текущие цены на этот товар.

В торговом центре «Панфиловский» на Панфиловском проспекте маску можно приобрести прямо на входе. В отделе с очками и кепками продаются упаковки многоразовых тканевых масок всех цветов. Цена за одну — 290 рублей.

Чуть дальше в том же торговом центре находится магазин «Перекресток». Здесь за пачку одноразовых масок из пяти штук нужно заплатить 155 рублей. В магазине также можно приобрести антисептики и антибактериальные салфетки по низким ценам.

В ларьке с мороженым на площади Юности многоразовая тканевая маска стоит 200 рублей. Прохожие говорят, что дешевле, чем здесь, средство индивидуальной защиты не найти.

На рынке в Крюково тоже продаются маски, только на территорию рынка без СИЗ зайти нельзя. Цена за одну маску в палатке на рынке — 30 рублей. Такая же и в ларьках с газетами у остановок.

В магазине «ВкусВилл» рядом с рынком Крюково можно приобрести упаковку из пяти одноразовых масок за 140 рублей и одну многоразовую за 300 рублей.

Роспотребнадзор предупредил, что гражданам, которые не носят маски в общественных местах, может грозить предупреждение или штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Минпромторг также сделал заявление о том, что персонал магазинов может не обслуживать на кассе граждан без средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее ФАН писал о том, что немецкие исследователи из Института экономики труда в Бонне подтвердили эффективность ношения масок: они способны замедлить распространение коронавируса на 40%. Поэтому в Москве и Подмосковье сохраняется масочно-перчаточный режим. Гражданам также необходимо надевать средства защиты в общественных местах, магазинах и транспорте.