Собянин назвал условие открытия московских кинотеатров в июле

Москва, 14 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения на массовые мероприятия и посещение кинотеатров могут снять в июле.

Градоначальник подчеркнул, что это зависит от развития эпидемиологической ситуации, его слова передает телеканал «Россия 1». Собянин отметил, что при улучшении ситуации Москва смягчит ограничения, а при ухудшении — сохранит.

С 9 июня отменили самоизоляцию и пропуска, горожанам начали предоставлять парикмахерские услуги и услуги фотоателье, открылись агентства для трудоустройства. Горожане ждут открытия летних кафе с 16 июня, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает KP.Ru, москвичам необходимо соблюдать профилактические меры и пользоваться защитными средствами.

Ранее сообщалось, что академик РАН Михаил Пальцев рассказал о мутации коронавируса. По его мнению, вирус может мутировать и превратиться в более агрессивный.

Поэтому есть опасения, что для такого вируса разработать вакцину будет сложнее. Ученый добавил, что вакцина будет эффективной, если воздействует на РНК COVID-19.