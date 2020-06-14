Более двух тысяч пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 14 июня. Ещё 2133 пациента вылечились от коронавируса в столице, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Всего в городе после прохождения лечения выздоровел 121 691 человек. Столичные власти предлагают всем выздоровевшим сдать плазму крови с антителами к COVID-19. Таким пациентам полагается материальная выплата.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, россиянам нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса. Только крепкий иммунитет поможет не заболеть.

Врач добавил, что нужно вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, заниматься спортом. Альтштейн подчеркнул, что у человека, у которого нет хронических заболеваний, коронавирусная инфекция протекает в легкой и средней формах.

Медик посетовал россиянам не волноваться из-за второй волны коронавируса, а выполнять рекомендации Роспотебнадзора.