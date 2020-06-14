Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с COVID-19

Москва, 14 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самым сложным периодом в борьбе с COVID-19 стал май 2020 года. Об этом градоначальник сообщил в эфире канала «Россия-24».

Собянин отметил, что большинство пациентов, которые сегодня проходят лечение от коронавируса, заразились в конце апреля — начале мая. Мэр Москвы подчеркнул, что столичные врачи обеспечены самыми современными лекарствами. Но расслабляться раньше времени нельзя.

«Эта болезнь очень опасная, самое плохое — что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний», — сказал Собянин.

Также Собянин выразил соболезнования всем родным и близким погибшим от COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выздоровело 2255 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом писала газета «Известия».

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Болезнь распространилась по всему миру и уже унесла жизни более 430 тысяч людей. Более 6800 летальных исходов зафиксировано в России.

Накануне сообщалось о вспышке COVID-19 в офисе президента Украины. После заражения супруги на карантин ушел и сам Владимир Зеленский. Политик будет общаться с большинством собеседников в режиме онлайн. Елена Зеленская отметила, что чувствует себя хорошо. Она находится на амбулаторном лечении.

Сам глава Украины заявлял о желании заразиться коронавирусом. Глава Украины хотел показать гражданам, что «это не чума».