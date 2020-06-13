Мэрия Москвы объяснила назначение подземных тоннелей столицы

Москва, 13 июня. Развитая сеть тоннелей спасает от порчи архитектурный облик Москвы. Тоннели скрывают от глаз прохожих кабели связи и электроэнергии, теплосети и водопровод. Такое заявление сделала пресс-служба столичной мэрии.

В мэрии подчеркнули, что опыт города в строительстве подземных сооружений уникален. Интересно, что подобные строения есть даже под Москвой-рекой. В заявлении особо отмечается кабельный коллектор подстанции «Пресня», который уходит на глубину 20 метров.

Ранее стало известно о возобновлении строительства более 40 станций метро в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас мы начинаем все наши станции, их более 40, снова реанимировать, чтобы продолжить не только под землей на тоннелепроходческих комплексах, но и начать сооружение самих комплексов станционных», — цитирует Бочкарева газета «Известия».

Он добавил, что темпы проведения работ будут медленнее, чем до COVID-19. Тем не менее, уже к 2024 году протяженность московской подземки вырастит до 560 километров. Число станций возрастет до 306.

15 мая 2020 года московский метрополитен отметил свой 85-летний юбилей. Первая очередь открылась в мае 1935 года.