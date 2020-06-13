«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 13 июня. Из-за порывистого ветра в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщают СМИ.

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 01.00 субботы, 13 июня до 21.00 воскресенья, 14 июня.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — приводит сообщение Гидрометцентра РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в выходные в Москве и Подмосковье начнется «ранний бархатный сезон».