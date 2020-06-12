Названа причина аварии на электросетях в центре Москвы

Москва, 12 июня. В Москве из-за аварии на электросетях в Центральном административном округе в пятницу несколько домов остались без света. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Единой диспетчерской службе.

Уточняется, что на данный момент над устранением аварии работают специалисты. Предположительно, ЧП произошло из-за технической неисправности трансформатора.

«Время окончания работ не известно», — пояснил собеседник агентства.

Электричество отсутствует в домах на Малой Никитинской и Тверском бульваре. Также в данном районе не работают светофоры.