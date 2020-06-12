Полиция задержала в Подмосковье серийного насильника и убийцу

Москва, 12 июня. Полиция задержала сантехника по подозрению в совершении убийств и изнасилований, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчина скрывался от следствия и был объявлен в розыск. По данным СК РФ, подозреваемый совершил серию изнасилований и убил трех женщин, а также надругался над десятилетним ребенком.

Преступления произошли между 2013 и 2020 годами. Как передает «Пятый канал», маньяком оказался 53-летний мужчина, работающий сантехником.

Он долгое время орудовал на территории Каширы и Ступино. На допросе мужчина сознался в одном эпизоде нападения. Он заявил, что хотел надругаться над школьницей, но ему помешали.