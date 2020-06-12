Молодогвардейцы в День России прошлись по улицам Балашихи с гигантским триколором

Москва, 12 июня. Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» устроили масштабный флешмоб в Московской области. Они пронесли по улицам Балашихи 100-метровый флаг.

Акция была приурочена ко Дню России. В шествии приняли участие пятьдесят молодых людей и девушек. Они раздали прохожим в Подмосковье десять тысяч ленточек с национальным флагом.

По словам руководителя отделения молодогвардейцев в Балашихе Алексея Егорова, это было неформальное поздравление горожан с праздником.

Во время флешмоба активисты использовали защитные маски и сохраняли социальную дистанцию.

12 июня молодогвардейцы провели массовые акции в 68 регионах страны. Более 500 молодых людей и девушек приняли участие в сотне мероприятий.