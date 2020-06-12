Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье откроют 13 июня

Москва, 12 июня. Свято-Троицкая Сергиева лавра в Подмосковье откроется для прихожан 13 июня, сообщили в монастыре.

Лавра снова откроет двери для посетителей в канун недели Всех святых. В монастырь можно входить только в масках. Гостей просят соблюдать дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами.

В Московской области с 6 июня разрешили посещать храмы и оставаться на богослужения, пишет издание «Вечерняя Москва».

С 1 июня в Москве заработал Парк Горького, где москвичи могут прогуляться и подышать свежим воздухом. Однако сидеть на скамейках пока нельзя.