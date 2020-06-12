Специалисты Парка Горького рассказали, чем нельзя кормить белок

Москва, 12 июня. Сотрудники Парка Горького попросили москвичей не кормить белок миндалем, арахисом и фисташками.

Пушистым грызунам не стоит давать вишню, косточки абрикоса или персика. Белкам нельзя есть сухарики, чипсы и шоколад.

Эти продукты являются ядом доя белок, пишет издание «Вечерняя Москва». В пресс-службе парка добавили, что не стоит пытаться погладить грызуна. Если у белки плохое настроение, она может укусить.

Напомним, что парк открыт для посещения с 1 июня. Пока нельзя отдыхать на скамейках и в беседках, также закрыты пункты проката велосипедов и самокатов.

Все посетители обязаны надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.