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В Москве за сутки выявили 1714 случаев коронавируса

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В Москве за сутки выявили 1714 случаев коронавируса

Москва, 12 июня. В Москве за минувшие сутки были выявлены 1714 случаев заболеваемости коронавирусом. Данные обнародовал оперативный штаб по мониторингу заболеваемости в регионах РФ.

Количество выздоровевших составило 2255 человек.

Сейчас в российской столице уже открыты для прогулок парки и скверы. Официально разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, открылись вновь магазины, торгующие непродовольственными товарами, площадь которых не превышает 400 кв м.

В общественных местах, в транспорте пока действует масочный режим.

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