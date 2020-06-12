Несколько бригад московских медиков отправились на Камчатку для борьбы с COVID-19

Москва, 12 июня. Двадцать врачей отправились на Камчатку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Бригадам медиков выдали все необходимое для работы, в том числе средства защиты. Одну из бригад возглавил нейрохирург Алексей Токарев.

Он рассказал, что на Дальний Восток поехали инфекционисты, кардиолог, эпидемиолог, пульмонологи и реаниматологи. Они будут принимать пациентов, помогут перепрофилировать медицинские учреждения.

Столичные медики ознакомят коллег с правилами лечения пациентов с COVID-19. Врачи Камчатки получат 100 тысяч защитных костюмов, 200 аппаратов ИВЛ, лекарства, пишет РИАМО.

По последним данным, в России провели более 14 миллионов тестирований на коронавирус. Это помогает выявлять заболевших на ранних стадиях, а также находить людей, которые болеют без симптомов.