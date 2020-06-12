Рестораторы Москвы согласовали правила работы с Роспотребнадзором

Москва, 12 июня. Столичные рестораторы обсудили рекомендации Роспотребнадзора по организации точек общественного питания после снятия ограничений.

Глава Федерации рестораторов России Игорь Бухаров заявил, что члены организации поддержали рекомендации, они готовы их выполнять. Бизнесмены понимают, что нужно открывать рестораны, зарабатывать, но при этом гарантировать безопасность посетителям.

По словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, точки общепита уже начали готовиться к открытию. На площадках расставляют столы, проводят дезинфекцию. Проще соблюдать требования для летних веранд, для ресторанов условия чуть жестче, отметил он.

Посетители и работники в ресторане и кафе должны носить маски. Для мебели могут использовать одноразовую накидку. Предлагается использовать одноразовые меню.

Стулья в ресторанах должны стоять не ближе 1,5 метра друг к другу. Всем приходящим в заведение следует измерять температуру. Теперь на летних площадках в вечернее время запретят использовать пледы.

Ранее РИАМО сообщило, что в Москве планируется разрешить массовые мероприятия не раньше июля. Будет снят еще ряд других ограничений.