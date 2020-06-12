Более двух тысяч человек за сутки вылечились от коронавируса в Москве

Москва, 12 июня. Еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщили в оперштабе по городу.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, число выздоровевших в столице достигло 118 024 человек. В российской столице наметился рост числа выздоровевших от COVID-19 пациентов. Ситуация нормализуется, считают власти.

В городе действует программа донорства плазмы крови, в которой могут принять участие переболевшие коронавирусом москвичи. Донорам плазмы полагается материальная выплата. Антитела к коронавирусу, которые содержатся в плазме одного человека, могут помочь двум пациентам.

Врачи советуют быть осторожными даже тем, кто уже переболел коронавирусом. На улицу нужно выходить в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию с другими людьми. Маска, закрывающая органы дыхания, является естественным барьером на пути проникновения молекулы COVID-19 в организм человека.