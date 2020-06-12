Синоптики предупредили москвичей о ливне и граде в День России

Москва, 12 июня. Праздничный день в Москве будет пасмурным, но температура воздуха составит 26 градусов тепла.

Днем в пятницу в некоторых районах столицы пройдут сильные дожди с градом. Возможны грозы и усиление ветра, что зависит от северного атмосферного фронта.

По данным синоптиков, ветер подует с северо-востока с порывами до 20 метров в секунду. Воздух будет влажным и тяжелым для дыхания.

Спасатели предупреждают горожан, чтобы они не выходили на улицу во время непогоды. Не стоит оставлять автомобили и мотоциклы во время грозы возле деревьев, пишет РИАМО.